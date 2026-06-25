В Киеве на Оболони водолазы обнаружили тело мужчины, которого искали в водоеме 5 дней. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего вечером 20 июня. Трагедия произошла на озере Редькино.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все обстоятельства трагического случая установят правоохранительные органы.

Что известно

"Завершились пятидневные поиски 23-летнего мужчины, утонувшего вечером 20 июня в Оболонском районе", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС, в среду, 24 июня, в 14:53 в озере Редькино на расстоянии 70 метров от берега и на глубине 10 метров водолазы отделения группы пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования АРЗ СП обнаружили и извлекли из воды тело погибшего.

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Родным и близким мужчины оказывают психологическую помощь.

Напомним, в Деснянском районе Киева спасатели извлекли из воды тело подростка 2011 года рождения. Трагедия произошла на озере "Верхнее Выгуровское".

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в Гидропарке спасатели извлекли из воды тела двух мужчин, утонувших во время купания. Погибшими оказались граждане другого государства.

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