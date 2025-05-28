В Киеве на Оболони пьяный подросток жестоко убил 40-летнего собутыльника. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали подростка, который, по информации следствия, причастен к убийству мужчины на Оболони. Несовершеннолетний злоумышленник в состоянии опьянения палкой забил до смерти 40-летнего собутыльника.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение от медиков о том, что на улице Полярной обнаружили 40-летнего мужчину без сознания с телесными повреждениями. Оперативники совместно с аналитиками криминального анализа, инспекторами ювенальной превенции и следователями установили, что к совершению преступления причастен 16-летний местный житель.

"Во время обыска по месту его проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны и одежду со следами крови. В дальнейшем правоохранители выяснили, что подросток познакомился с потерпевшим и они вместе распивали спиртные напитки. Потом между ними возник конфликт, и несовершеннолетний набросился на мужчину, начав бить его руками, ногами и деревянными палками по голове и телу. После содеянного парень с места совершения преступления скрылся, а медики госпитализировали потерпевшего, однако тот, не приходя в сознание, умер в больнице", – добавили в полиции.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, открыто уголовное производство, а подростку сообщили о подозрении. Суд избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил товарища на Троещине. Злоумышленник жестоко избил потерпевшего за то, что тот сделал замечание общей знакомой.

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