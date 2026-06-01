В Киеве на Оболони дорожный конфликт завершился стрельбой: есть раненый. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали водителя, который, по информации следствия, начал стрелять посреди дороги. Хулиган во время конфликта совершил несколько выстрелов в сторону мужчины, который управлял другим авто.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о стрельбе на дороге в Оболонском районе Киева, в результате которой один из участников конфликта был ранен.

В столице была введена специальная полицейская операция и на поиски злоумышленника ориентировали все наряды полиции. Было установлено, что к преступлению причастен киевлянин, которого разыскали на даче в Киевской области, где он скрывался.

"Полицейские выяснили, что между водителями произошел дорожный спор из-за выяснения приоритета на дороге. Во время ссоры фигурант достал пистолет и трижды выстрелил в сторону 41-летнего водителя, после чего скрылся с места происшествия. В результате стрельбы одна из пуль попала мужчине в живот. Он госпитализирован с огнестрельным ранением", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали, а в его доме был проведенного обыск, во время которого следователи нашли и изъяли пистолет. По факту хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

