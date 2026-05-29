В центре Киеве мужчина подстрелил случайную прохожую во время ремонта ружья. Подробности и фото

В Киеве полицейские задержали мужчину, который подстрелил прохожую на Печерске. Нарушитель решил самостоятельно устранить неисправность оружия и случайно произвел выстрел и попал 58-летней женщине в живот.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что на одной из улиц Печерского района на земле лежит женщина с огнестрельным ранением живота. По вызову сразу прибыли следственно-оперативная группа и медики, которые госпитализировали 58-летнюю потерпевшую в тяжелом состоянии.

Полицейские установили личность стрелка, который травмировал женщину — им оказался местный житель. Было выяснено, что мужчина, находясь на территории паркинга жилого дома, достал из собственного автомобиля помповое ружье. Пытаясь устранить его неисправность произвел выстрел в сторону металлического ролета паркинга. Одна из дробин патрона пробила роллет и попала в живот женщине, которая в это время проходила неподалеку.

"Врачи диагностировали у пострадавшей проникающее ранение живота с повреждениями внутренних органов и внутренним кровотечением. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли несколько наименований оружия и патронов к нему", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

