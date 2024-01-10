В Киеве на Лесном проспекте мужчина едва не убил соседа: подробности и фото

В Деснянском районе Киева на лестнице многоэтажки киевлянин ударил ножом мужчину и скрылся. Событие произошло на Лесном массиве.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился житель одного из многоквартирных домов Деснянского района столицы о том, что на лестнице обнаружил своего соседа с ножевым ранением. Мужчину, 1983 года рождения, медики госпитализировали в больницу.

"Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли вероятное орудие совершения преступления – чем и установили личность злоумышленника, им оказался 40-летний местный житель. Оперативный дежурный передал ориентировку с описанием нападающего и оперативники отыскали и задержали его неподалеку от места совершения преступления", – рассказали в пресс-службе.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство. Обстоятельства преступления устанавливаются. Злоумышленнику сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева мужчина, которого судят за разбой и грабеж, во время конфликта ударил ножом прохожего, а затем скрылся с места преступления. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

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