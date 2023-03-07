В Киеве на горячем задержали рецидивиста, причастного к серии краж из авто. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в причастности к серии краж из автомобилей. В ночное время злоумышленник подыскивал на парковках машины с оставленными внутри сумками, разбивал в них стекло и забирал ценные вещи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, во время отработки в Дарницком районе задержали мужчину, разбившего стекло в припаркованном автомобиле Honda. Он украл из салона сумку с вещами владелицы на общую сумму около 45 тыс. гривен. Были установлены 5 эпизодов совершенных им преступлений.

"В ночное время суток мужчина подыскивал на парковках автомобили с оставленными сумками в салоне, после чего разбивал заднее окно и забирал вещи. Среди похищенных вещей имущество на десятки тысяч гривен – часть этих вещественных доказательств мы изъяли по месту жительства злоумышленника, а некоторые вещи он успел продать", – рассказали в полиции.

Ранее судимому 25-летнему киевлянину сообщили о подозрении в совершении краж в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области правоохранители на горячем задержали двух ранее судимых мужчин, пытавшихся обокрасть церковь. Они хотели вынести генератор стоимостью более 60 тыс. гривен.

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