В Киеве на ''горячем'' задержали ''гадалку'', которая выманила у женщины кольцо и деньги. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали "гадалку", подозреваемую в ограблении киевлянки. Злоумышленница завладела деньгами и золотым кольцом 25-летней женщины и пыталась скрыться, однако ее остановили.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали в полиции, на днях у одной из станций метро они задержали женщину, ограбившую местную жительницу.

"Предварительно было установлено, что к киевлянке подошла неизвестная и сказала, что у ее родственников набиты большие проблемы, и предложила снять "порчу". Злоумышленница так убедительно рассказывала о нелегкой дальнейшей судьбе ее близких, что потерпевшая не сразу поняла, как женщина сняла с нее золотое обручальное кольцо и похитила деньги. Получив желаемое, правонарушительница пыталась скрыться с награбленным, однако ей помешали столичные оперативники, которые несли службу неподалеку", – рассказали в пресс-службе.

Деньги и кольцо изъяли следователи, а 46-летнюю злоумышленницу задержали. Ей сообщили о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан мужчина, который может быть причастен к грабежу. Злоумышленник возле банкомата вырвал из рук пенсионерки деньги и скрылся.

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