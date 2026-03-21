В Киеве на Дарницком вокзале под колесами поезда погиб мужчина. Подробности трагедии

В Дарницком районе Киева в субботу, 21 марта, на железнодорожном вокзале поезд сбил мужчину. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причины трагедии установят правоохранители.

Что известно

"Информация об инциденте поступила от помощника машиниста городской электрички. Предварительно неизвестный мужчина, возрастом около 40 лет, бросился под электропоезд", – рассказал наш собеседник.

К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Обстоятельства и причины трагического случая установят правоохранители.

Трагедии на железной дороге

Ранее в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего парня. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!