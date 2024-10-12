В Киеве на Брестском проспекте произошло ДТП: на месте заметили несколько 'скорых'. Фото и видео

В Киеве в субботу, 12 октября, произошла авария на Берестейском проспекте. На месте ДТП заметили несколько машин скорой помощи, движение транспорта затруднено.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"В связи с ДТП на Берестейском проспекте движение транспорта затруднено в направлении станции метро "Шулявская". Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, на месте работают несколько машин скорой помощи.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 1495 ДТП с пострадавшими. За 9 месяцев 2024 года на дорогах региона погибли почти 150 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области водитель легковушки протаранил грузовик и уехал с места ДТП. После этого он приехал в дом, где напился.

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