В Киеве на блокпосту авто сбило насмерть военнослужащего. Фото и подробности

В Деснянском районе Киева на въезде в город автомобиль сбил военнослужащего. От полученных травм мужчина скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Авария произошла на Броварском проспекте.

По словам правоохранителей, событие произошло в воскресенье, 22 октября, около 00:30 на блокпосту при въезде в столицу.

"Как стало предварительно известно, водитель, управляя автомобилем "Хонда", двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся, в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение. В дальнейшем не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу движения, где совершил наезд на военнослужащего 1976 года рождения, которой нес службу на блокпосту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в полиции.

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Водитель легковушки задержан – прибор Драгер показал, что на момент совершения аварии водитель 1978 года рождения находился в трезвом состоянии. По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве в мае ночью на блокпосту автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. За рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Киевщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева автомобиль Volkswagen на большой скорости сбил военнослужащих Нацгвардии и протаранил два автомобиля. В результате ДТП один из нацгвардейцев погиб на месте, другой госпитализирован.

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