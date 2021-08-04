В Киеве на Байковом кладбище уничтожили уникальную ограду у входа в старинный склеп. Фото

В Киеве похитили металлические ажурные двери начала XX века из склепа на Байковом кладбище. Они были выполнены в стиле модерн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил краевед, исследователь архитектуры Антон Короб. По его словам, старинные металлические двери были выдающимся образцом художественного искусства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Вчера воочию убедился в том, что действительно исчезла металлическая калитка, которая была на входе в величественный мавзолей начала 1910-х годов на участке № 8 Байкового кладбища. О нем я писал в публикации. Элегантные ажурные металлические двери были выдающимся образцом художественной ковки в стиле модерн. Плавные, тягучие линии, которые показывают эстетику ар-нуво, переплетаясь, образовывали крест изысканного рисунка", – написал Короб.

Он отметил, что ранее были сообщения, о том, что демонтировать двери могли еще зимой, но подтвердить это оказалось возможным только сейчас. Краевед считает, что виновными в хищении элементов монументального искусства якобы являются коммунальщики, на балансе которых находится кладбище.

"Любые, возможные в этих случаях оправдания "могильщиков" о роли бездомных в похищении металлической калитки с центрального участка кладбища, будут очевидным лукавством", – резюмировал Антон Короб.

Впрочем, на Байковом кладбище в последние годы наблюдается полный упадок. Большое количество надгробий разрушено, а склепы находятся в аварийном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня на Байковом кладбище вандалы разбили старинный памятник на могиле выдающегося ученого и правоведа Александра Кистяковского. Злоумышленников удалось задержать, а бюст вернули на место.