В Киеве на 9 лет осудили "клофелинщика"-рецидивиста: ограбил пострадавших почти на 2 млн грн

В Киеве суд признал виновным "клофелинщика", жертвами которого стали четыре человека. Муж знакомился с пострадавшими, подсыпал им в алкоголь сильнодействующий препарат, а затем, пользуясь их беспомощным состоянием, грабил.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Следующие 9 лет злоумышленник проведет в местах лишения свободы.

"Прокурором в суде доказано, что обвиняемый, ранее судимый 52-летний уроженец города Кременчуг, в вечернее время знакомился на улице с пострадавшими и предлагал подвезти домой на собственном автомобиле. Втершись людям в доверие, мужчина склонял их к совместному употреблению алкоголя. Затем обвиняемый подсыпал в напитки потерпевшим неустановленное вещество, от которого последние теряли сознание", – рассказали в прокуратуре.

Используя их беспомощное состояние потерпевших, злоумышленник отбирал у них ценные вещи, в том числе денежные средства и ювелирные изделия. Совершив преступление, он тщательно скрывал следы противных действий и уничтожал доказательства.

Всего жертвами мужчины стали четверо киевлян. Противоправными действиями последнего потерпевшим нанесен ущерб на сумму почти 2 млн грн.

"Одного из потерпевших обвиняемый завез в лесополосу, где оставил в бессознательном состоянии. Мужчина получил обморожение конечностей и стал инвалидом. В суде обвиняемый свою вину не признал. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве суд признал виновным в разбойном нападении, воровстве и убийстве по неосторожности ранее судимого уроженца Днепра. Злоумышленник знакомился с потерпевшими, подмешивал им в алкоголь сильнодействующие препараты, а затем забирал личные вещи.

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