В Киеве на 10 лет осудили рецидивиста-"клофелинщика": один из потерпевших скончался

В Киеве суд признал виновным в разбойном нападении, воровстве и убийстве по неосторожности ранее судимого уроженца Днепра. Злоумышленник знакомился с потерпевшими, подмешивал им в алкоголь сильнодействующие препараты, а затем забирал личные вещи.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Следующие 10 лет "клофелинщик" проведет за решеткой.

"Обвиняемый в течение января – февраля 2020 года на территории Деснянского района столицы знакомился с гражданами. Во время совместного употребления алкоголя он подмешивал в их напитки сильнодействующее психотропное вещество. В результате пострадавшие теряли сознание, а злоумышленник в это время завладевал их ценным имуществом", – рассказали в пресс-службе.

Один из граждан после такого "знакомства" не пришел в сознание и скончался. Уже во время обысков дома у злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли вещи потерпевших.

Суд признал 36-летнего ранее судимого уроженца города Днепра виновным в разбойном нападении, краже и убийстве по неосторожности. Злоумышленник приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить врача, обвиняемого в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. В ходе операции она оставила в теле 7-летнего мальчика часть салфетки.

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