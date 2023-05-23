В Киеве на 8,5 лет осудили рецидивиста, который во время блекаута ограбил студентку

Суд признал виновным в грабеже уроженца города Кривого Рога, ранее имевшего проблемы с законом. Мужчина на темной улице, которая временно была не освещена из-за блекаута, напал на студентку и забрал ее вещи.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. В ближайшие 8,5 лет злоумышленник проведет в местах лишения свободы.

"Преступление произошло в ноябре прошлого года. Во время нападения мужчина воспользовался обстоятельствами, когда в Киеве в результате ракетных атак России вводились вынужденные отключения электроснабжения, в том числе и на объекты уличного освещения", – рассказали в пресс-службе.

Увидев у станции метро "Шулявская" 20-летнюю девушку, злоумышленник начал преследовать ее до остановки общественного транспорта. Несмотря на то, что потерпевшая ускорила движение, грабитель, воспользовавшись тьмой, догнал ее, напал и забрал ценные вещи.

"Обвиняемый ранее был приговорен к 9 годам лишения свободы за тяжкое преступление и совершил это нападение менее чем через 2 месяца после освобождения из мест лишения свободы. Шевченковский районный суд Киева своим приговором признал мужчину виновным в грабеже и назначил наказание в виде 8, 5 лет лишения свободы. свободы", – резюмировали в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить рецидивиста, который обманывал продавцов цветочных магазинов. Чтобы вызвать доверие, обвиняемый одевал военную форму, а вместо расчета за товары предоставлял поддельные платежные квитанции.

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