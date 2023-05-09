В Киеве будут судить "военного"-рецидивиста, который обманывал продавцов цветочных магазинов. Фото

В Киеве будут судить рецидивиста, который обманывал продавцов цветочных магазинов. Чтобы вызвать доверие, обвиняемый надевал военную форму, а вместо расчета за товары предоставлял поддельные платежные квитанции.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, им поступило сообщение от продавщицы цветочного магазина на бульваре Кольцова о том, что ее обманули.

"Было установлено, что злоумышленник, заказав букет цветов и мягкую игрушку, не смог рассчитаться за товар через платежный терминал. В дальнейшем фигурант вышел на улицу, однако вскоре вернулся и предъявил поддельную квитанцию продавцу, не проведя при этом никаких банковских операций", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, установили предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний киевлянин, находящийся на испытательном сроке. Чтобы вызвать доверие, злоумышленник надел военную форму, при этом не имея никакого отношения к службе в ВСУ.

В ходе досудебного расследования стражи порядка установили причастность злоумышленника к совершению еще одного аналогичного преступления. Следствие по факту мошенничества, совершенного повторно, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские Киева сообщили о подозрении мужчине, который обещал вывезти раненых бойцов с передовой и за это просил деньги у граждан.

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