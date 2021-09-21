В Киеве мужчину осудили на три года за нападение на патрульного: сломал палец и травмировал глаз

Подольский районный суд Киева приговорил жителя столицы к трем годам лишения свободы за нападение на полицейского. Осужденный во время задержания сломал правоохранителю палец на руке и нанес травму глаза.

Соответствующий приговор суд вынес 16 сентября 2021 года. Кроме того, мужчина будет обязан выплатить пострадавшему более 16 тысяч гривен за нанесение морального и материального ущерба.

Сообщается, что 31 декабря 2020 года патрульные получили вызов о домашнем насилии в одном из многоэтажных домов Подольского района. На месте происшествия, правоохранители застали киевлянина, который сообщил, что в течение дня его соседи шумели.

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В квартире находилась девочка, которая плакала, пенсионерка на ходунках, а на кухне обнаружили мужчину и женщину, которые пили алкоголь.

Во время общения с жителем столицы, патрульные предложили ему проехать в отделение полиции и отрезветь. С начала злоумышленник начал собираться, но потом отказался и начал обзывать полицейских.

Во время попытки одеть на мужчину наручники, тот ударил пальцем одному из патрульных в глаз и сломал палец на левой руке. В итоге мужчину все же задержали – им оказался ранее судимый за убийство житель столицы.

За умышленное нанесение полицейскому травм средней тяжести, когда тот выполнял служебные обязанности, киевлянина приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Фастове Киевской области полицейские задержали мужчину, который ударил патрульного и разбил стекло служебного автомобиля.