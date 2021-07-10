Под Киевом мужчина набросился на патрульных и разбил им машину. Видео

В Киевской области полицейские задержали мужчину, который ударил патрульного и разбил стекло служебного автомобиля. Происшествие случилось в городе Фастов.

В этот момент наряд документировал правонарушение на железной дороге на привокзальной площади. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Около трех часов ночи 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии набросился на полицейских. Мужчина разбил стекло автомобиля и ударил по лицу одного из сотрудников полиции. Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали. Инцидент записал видеорегистратор в автомобиле.

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На место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Меру пресечения изберет суд.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за сутки патрульные полицейские в Киеве обнаружили 34 водителя с признаками алкогольного опьянения. Яркий случай произошел на проспекте Науки.