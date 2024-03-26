В Киеве мужчина жестоко избил собственную мать из-за отказа дать деньги. Подробности дела

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил собственную мать. Как оказалось, женщина отказалась дать злоумышленнику деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение от врачей о том, что на одной из улиц Оболонского района находится травмированная женщина, которую избил сын.

"Полицейские выяснили, что во время ссоры нарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у матери деньги. Когда она отказала, сын нанес многочисленные удары потерпевшей. По заключению врачей, у женщины закрыта черепно-мозговая травма, перелом ребер и другие телесные повреждения", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали 38-летнего киевлянина и сообщили ему о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который тяжело травмировал бабушку своей сожительницы. Во время конфликта он ударил пожилую женщину ножом, а затем скрылся.

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