В Киеве педофил заставил раздеться в подъезде двух маленьких девочек: приметы преступника

В Оболонском районе Киева неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении двух шестилетних девочек. Это произошло в многоэтажном доме на ул. Ярослава Ивашкевича.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, около 13:00 дети зашли в подъезд девятиэтажки. Следом за ними – мужчина.

"Он сразу оголился, а затем заставил девочек полностью раздеться. После этого начал фотографировать их на мобильный телефон. Потом преступник скрылся", – рассказал источник.

По его словам, физически дети не пострадали, хотя очень испугались.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Если преступника поймают и вина будет доказана судом, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

OBOZREVATEL стали известны приметы педофила, которого разыскивают полицейские. Мужчине на вид около 40-45 лет, есть шрам на голове (справа). На одном глазу, возможно, бельмо. Преступник был одет в светло-коричневые шорты и полосатую футболку.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный тренер, которого Дарницкий районный суд Киева признал виновным в растлении ребенка, несколько лет прятался от полиции. За это время преступник сумел дважды продлить свою тренерскую лицензию – очень хотел "заниматься детьми".