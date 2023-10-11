В Киеве мужчина забил насмерть соседа, вызвал полицию и рассказал, что не причастен. Фото и видео

В Киеве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве соседа. Нападавший пытался ввести правоохранителей в заблуждение, придумав, что якобы нашел своего знакомого уже мертвым.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире по улице Героев Днепра он обнаружил мертвым своего знакомого. По словам заявителя, он накануне виделся с погибшим. Они обсуждали установку бойлера и договорились о встрече, однако на следующий день он якобы не дозвонился соседу, после чего обнаружил его мертвым в квартире.

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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 44-летний сосед потерпевшего, который и является заявителем. Мы выяснили, что распивая алкогольные напитки между ними возникла ссора, фигурант набросился на хозяина дома и нанес ему удары в голову. Далее нападающий пошел домой, а утром позвонил по телефону в полицию и придумал версию происшествия, чтобы увести от себя подозрение", – уточнили в полиции.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Кившовата Киевской области задержан мужчина, который может быть причастен к смерти местного жителя. Злоумышленник пришел к бывшей жене и, увидев там потерпевшего, нанес ему смертельный удар ногой по лицу.

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