В Киеве произошел взрыв в квартире, возник пожар. Подробности, фото и видео

В Дарницком районе Киева в понедельник, 8 июля, раздался взрыв в многоэтажном жилом доме. По информации местных жителей, мужчина взорвал гранату в квартире.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Официальной информации от правоохранителей по поводу инцидента пока не поступало.

"По сообщению очевидцев, мужчина на Ревуцкого взорвал квартиру гранатой", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть, что в многоэтажном доме из квартиры уходит черный дом. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Буче Киевской области в пятницу, 21 июня, неизвестный мужчина потребовал от владельца авто везти его к границе с Беларусью, а после отказа взорвал гранату. В результате взрыва сам он погиб, а водитель успел отбежать на безопасное расстояние.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который ночью на столичной Троещине взорвал гранту. В результате взрыва было повреждено 11 автомобилей.

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