В Киеве мужчина выпал из окна и погиб на месте. Фото

В Дарницком районе Киева на улице Драгоманова, 23 из шестого этажа многоэтажки выпал 45-летний местный житель. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Об это сообщило издание УНН. По словам его отца, который по совместимости был еще и опекуном человека, у погибшего якобы были проблемы со здоровьем.

"Мужчина проходил лечение – у него была справка, но в последнее время был снят с учета, однако дома продолжал принимать необходимые медицинские препараты", – говорится в сообщении.

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По словам отца погибшего, ранее киевлянин не предпринимал попыток покончить жизнь самоубийством. Правоохранителей на место происшествия вызвали соседи.

Обстоятельства и причины смерти мужчины установит следствие.

Напомним, в Дарницком районе Киева в пятницу, 16 июля, патрульные полицейские спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна на третьем этаже. Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Бориспольской, 34.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 10 июля молодой человек прыгнул в реку с моста. В его рюкзаке обнаружили камни.