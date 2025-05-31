В Киеве мужчина выпал из окна дома на 12 этаже и погиб. Подробности трагедии

В Дарницком районе Киева в субботу, 31 мая, из окна на 12 этаже выпал мужчина. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причины трагического случая установят правоохранители.

"Предварительно было установлено, что утром на улице Урловской с 12 этажа жилого дома из окна выпал 30-летний мужчина. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте", – рассказал наш собеседник.

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители, причины, которые заставили мужчину пойти на такой шаг, установят следователи. Сейчас происшествие квалифицировано как самоубийство.

Напомним, в центре Киева муниципалы предотвратили попытку самоубийства. Мужчина хотел покончить с собой, прыгнув со стеклянного моста на Владимирской горке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в ночь на 24 мая в одном из укрытий во время воздушной тревоги произошла стрельба. По предварительной информации, мужчина пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из пистолета.

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