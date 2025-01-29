В Киеве мужчина во время ссоры задушил товарища простыней. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству в Шевченковском районе столицы. Во время конфликта злоумышленник простыней задушил товарища.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, им поступило сообщение, что в Шевченковском районе Киева в комнате общежития обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

"Полицейские установили, что в тот день мужчины вместе распивали алкогольные напитки и между ними возник конфликт. После застолья злоумышленник набросился на товарища и задушил его простыней. Полицейские задержали 22-летнего местного жителя", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские задержали мужчину, который, по информации следствия, чуть не убил прохожего. Злоумышленник в магазине во время конфликта начал драку с покупателем, а затем раскладным ножом ударил его в грудь.

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