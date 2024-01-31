В Киеве мужчина во время ссоры едва не убил соседа: в подъезде дома ударил ножом и скрылся. Фото

В Дарницком районе Киева в подъезде многоэтажного дома мужчина во время конфликта ударил оппонента ножом в живот, а затем скрылся с места происшествия. Жизнь пострадавшему спасли прохожие, которые вызвали врачей и правоохранителей.

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Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация, что в подъезде одного из домов обнаружен мужчина с ножевым ранением живота. На месте происшествия полицейские обнаружили 41-летнего потерпевшего и оказали ему необходимую помощь – остановили кровотечение, перебинтовали, а затем передали врачам.

"Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия и установили, что в коридоре общего пользования между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника, 59-летнего местного жителя, задержали и сообщили ему о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который во время конфликта ударил своего гостя кухонным ножом в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

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