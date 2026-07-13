В Киеве мужчина во время ссоры избил, а затем жестоко убил знакомую. Подробности дела и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к убийству в Святошинском районе. Злоумышленник во время конфликта избил, а затем задушил знакомую.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от прохожих о том, что в Святошинском районе Киева в хижине на улице Клавдиевской было обнаружено тело женщины.Погибшей оказалась 41-летняя местная жительница.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что накануне женщина вместе с 33-летним знакомым употребляла алкогольные напитки в недостроенном здании, где между ними возник спор.

"Во время ссоры фигурант нанес женщине как минимум четыре удара кулаками по голове, а когда она упала на пол и перестала сопротивляться, нападавший руками сдавил ей шею. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала механическая асфиксия (удушение – Ред.)", – добавили в пресс-службе.

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Злоумышленника нашли и задержали недалеко от места совершения преступления – он скрывался в лесополосе. По факту умышленного убийства начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали женщину, которая, по информации следствия, причастна к убийству. Во время ссоры злоумышленница нанесла своему мужу смертельное ранение ударом ножа в шею.

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