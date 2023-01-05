На Киевщине мужчина под действием наркотиков палкой забил до смерти собственную мать

В Яготине Киевской области мужчина под действием наркотиков жестоко избил свою мать деревянной палкой. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях им поступило сообщение о том, что в одном из домов города Яготин дочь обнаружила тело своей 74-летней матери.

"Было установлено, что к совершению правонарушения может быть причастен 45-летний сын потерпевшей, с которым они вместе проживали. Обидчик нанес своей матери многочисленные удары по телу, в результате чего последняя скончалась", – рассказали в полиции.

В прокуратуре Киевщины добавили, что в момент совершения преступления, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения и избивал женщину не только руками, но и деревянной палкой.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, открыто уголовное производство. Злоумышленнику сообщили о подозрении – ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области мужчина во время конфликта убил сына. Злоумышленника задержали, когда он собирался повеситься.

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