Полицейские задержали рецидивиста, ограбившего обменник в центре Киева. Фото и видео

Правоохранители задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на пункт обмена валют в центре Киева. Чтобы найти злоумышленника, понадобилось меньше суток.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о разбойном нападении на пункт обмена валют, расположенный в подземном переходе.

"Кассир рассказала правоохранителям, что когда она пришла на работу за ней зашел мужчина, который достал пистолет и угрожая оружием ударил его в грудь и лицо, затем забрал наличные и убежал", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили маршрут движения злоумышленника и задержали его на территории Киевской области. Чтобы не быть уличенным, злоумышленник даже немного изменил свою внешность. Нападающим оказался уроженец города Донецк, 1983 года рождения, разыскиваемый правоохранительными органами за совершение аналогичного преступления на территории Донецкой области.

По факту разбоя, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ограбившего финансовое учреждение работника пекарни. Злоумышленник в балаклаве ворвался в помещение, избил работника заведения и забрал из сейфа деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!