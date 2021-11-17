В Киеве мужчину подозревают в развращении своей малолетней падчерицы: его задержали

В Киеве правоохранители сообщили мужчине о подозрении в развращении малолетней падчерицы. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Мужчина долгое время скрывался от правоохранителей.

Как рассказали полицейские, преступление произошло в Подольском районе столицы.

"Воспользовавшись отсутствием женщины в доме, злоумышленник начал совершать действия сексуального характера. Когда вечером мать девочки вернулась домой и узнала от ребенка о случившемся, то сразу позвонила в полицию. После этого злоумышленник скрылся", – рассказали в пресс-службе.

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44-летний киевлянин долгое время скрывался от правоохранителей, пока его не разыскали ювенальные полицейские. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

По факту развращения малолетней девочки было открыто уголовное производство. Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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