В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить наркотики: патрульные его задержали. Видео

В Киеве мужчина сделал полицейским преступное предложение. Он пригласил представителей правоохранительных органов употребить с ним наркотики. В результате патрульные задержали мужчину.

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Это произошло на днях в Голосеевском районе, сообщает Патрульная полиция Киева. Представители правоохранительных органов прибыли по вызову от жильцов многоэтажки (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Люди сообщили о соседе, который бегал в подъезде без футболки и кричал.

"Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, в какой квартире проживает гражданин. Дверь открыл 32-летний мужчина, который имел признаки наркотического опьянения", – рассказали в полиции.

Мужчина сразу пригласил полицейских к себе и предложил им покурить голубую соль. Более того, хозяин продемонстрировал пакетик и емкость, в которых хранит запрещенное вещество.

Патрульные, конечно, отказались от предложения и вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 15 членам преступной организации, занимавшейся рейдерским захватом автостоянок и гаражных кооперативов. Злоумышленники захватывали чужое имущество и земли путем угроз и поддельных документов.

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