Полиция Киева задержала преступников, занимавшихся рейдерским захватом автостоянок и гаражных кооперативов. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 15 членам преступной организации, занимавшейся рейдерским захватом автостоянок и гаражных кооперативов. Злоумышленники захватывали чужое имущество и земли путем угроз и поддельных документов.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. Членам преступной организации инкриминируется три статьи Уголовного кодекса Украины.

Организовал деятельность преступной группы 34-летний житель Киева. В нее он привлек других соучастников и лично контролировал и координировал их действия.

Совместно с организатором, участники преступной группировки занимались незаконным отчуждением имущества киевских кооперативов автогаражей и стоянок для транспорта.

Их рейдерская схема выглядела следующим образом: сначала злоумышленники на основании поддельных учредительных документов осуществляли фиктивное изменение руководства кооператива на подконтрольное лицо. Далее злоумышленники приватизировали незаконно полученную недвижимость и вносили изменения в официальные государственные реестры. После этого физически захватывали переоформленные здания, постройки, земельные участки и объекты строительства.

В ходе досудебного расследования установлена причастность подозреваемых к шести эпизодам преступной деятельности. Силовики провели 50 обысков по местам жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах.

Членов преступной организации обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации);

ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 3 и 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Задержанным может грозить лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер подозреваемым.

Относительно захваченной ими недвижимости проводятся меры по возвращению ее законным владельцам.

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