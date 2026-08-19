В Киеве мужчина получит 6 лет лишения свободы за убийство собаки. Подробности дела

В Киеве суд вынес обвинительный приговор мужчине, который с силой бросил маленькую собаку на пол. От полученных травм животное погибло.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленник должен провести за решеткой шесть лет.

Что известно

"По результатам публичного обвинения прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры города Киева вынесен обвинительный приговор 34-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве собаки", – говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, киевлянин, проживавший с матерью и братом, зашел в комнату, где находилась мальтийская болонка его матери. Домашний питомец по кличке Кузя начал лаять, что не понравилось мужчине. Злоумышленник схватил собаку и силой выбросил в коридор, в результате чего животное ударилось о пол. К сожалению, от полученных травм пес погиб.

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Приговором суда мужчина признан виновным в жестоком обращении с животным, совершенном активным способом. Кроме того, этого же мужчину судили за кражу из автомобиля, который его владелица не заперла.

По совокупности преступлений обвиняемый приговорен к 6 годам лишения свободы – в настоящее время он находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему местному жителю по факту жестокого обращения с домашним животным. По данным следствия, мужчина оставил собаку запертой на балконе во время жары, из-за чего животное погибло.

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