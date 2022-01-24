В Киеве мужчина покончил с собой возле входа в больницу

В Дарницком районе Киева в ночь с 23 на 24 января у входа в больницу нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной версии, он покончил с собой.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. Трагедия случилась возле акушерского отделения туберкулезной больницы, на улице Харьковское шоссе 121/3 (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Инцидент произошел в Дарницком районе столицы. На входе в отделение туберкулезной больницы мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил себе в висок. Смерть наступила мгновенно", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что личность погибшего установлена. Предсмертной записки на месте происшествия обнаружено не было. Мотивы такого поступка мужчины установит следствие.

На фотографиях, размещенных Telegram-каналом Magnolia TV можно увидеть, что мужчина покончил с собой прям у входа в больницу.

Напомним, 23 января, на одной из улиц Харькова в автомобиле обнаружили мертвого мужчину. Им оказался 39-летний Степан Исаков, который считался пропавшим без вести с 18 января.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на одной из крупных трасс Польши гражданин Украины, который приехал в эту страну на заработки, покончил с собой, повесившись на металлической перекладине с дорожными знаками.