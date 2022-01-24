В Харькове в авто обнаружили застреленным пропавшего без вести мужчину: выяснились детали трагедии. Фото

В воскресенье, 23 января, на одной из улиц Харькова в автомобиле обнаружили мертвого мужчину. Им оказался 39-летний Степан Исаков, который считался пропавшим без вести с 18 января.

Сейчас правоохранители выясняют, было ли это убийство или суицид. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Автомобиль Honda Accord с телом в салоне обнаружили около 14:30 по улице Игоря Муратова на окраине областного центра. По адресу выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и кинологи. Полицейские установили личность мужчины и внесли сведения о происшествии в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).

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По информации издания Newsroom, мужчина умер от огнестрельного ранения. Живым последний раз его видели 18 января. В тот день он вышел на связь около 20:30 и после этого связи с ним не было.

В свою очередь Telegram-канал "Х**** Харьков" сообщил, что крупный канал о мошенничестве писал, что мужчина работал в сфере нефтепродуктов. Накануне пропажи он якобы получил денежную сумму в размере 640 тысяч гривен за газовый конденсат, но так его и не выдал.

Напомним, в Закарпатской области обнаружили тело пропавшей Габриэллы Яцкович. По предварительным данным это было убийство, при чем еще какое-то время неизвестный вел переписку с телефона покойной от ее имени.

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