Под Киевом мужчина ради земли заказал поджог авто и поплатился. Видео

В Боярке Киевской области мужчина из-за участка земли заказал у своего бывшего сотрудника поджог машины знакомого. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. У одного из задержанных ранее были проблемы с законом (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно, инцидент произошел из-за участка земли. Ранее одна девушка разделила свой земельный пай и продала разным людям. Один из них построил гараж, а второй захотел построить собственное СТО. Для нормальной работы бизнеса предпринимателю был необходим второй участок, но его владелец на отрез отказался его продавать", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, для того чтобы "убедить" знакомого продать землю, бизнесмен уговорил своего бывшего сотрудника за вознаграждение поджечь машину оппонента. Таким образом он хотел запугать его. В результате происшествия, сгорели гараж и два автомобиля Volkswagen.

Как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в социальной сети Facebook, правоохранители установили причастных к поджогу. Во время обысков у них нашли и изъяли ружье и патроны калибра 7,62 мм.

"Как оказалось, сам заказчик поджога ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь за умышленное уничтожение имущества отвечать перед законом снова", – подчеркнул Небытов.

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