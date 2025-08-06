В Киеве арендатор из-за замечания убила владелицу квартиры, а тело выбросила на помойку. Подробности дела и фото

В столице суд вынес приговор арендаторке, которая убила владелицу квартиры из-за замечания относительно состояния квартиры. В дальнейшем злоумышленница пыталась скрыть преступление, выбросив тело жертвы в мусорный контейнер.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Виновную приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Что известно

Убийство произошло в сентябре 2022 года в одной из квартир в Соломенском районе столицы. Следователи установили, что арендатор из-за замечания о состоянии квартиры нанесла владелице жилья смертельный удар по голове.

После убийства злоумышленница спрятала тело погибшей в ковер, который обмотала скотчем. На следующий день женщина нашла двух бездомных, которым за 1000 гривен предложила "работу".

"Она объяснила, что в ковре большая собака, которая умерла от кровотечения, и ее нужно вынести из квартиры. Поэтому на ковер натянули мусорные пакеты, обвязали кабелем и вынесли его в мусорный контейнер. На следующий день мусор был вывезен на полигон", – добавили в пресс-службе.

Чтобы найти тело убитой, правоохранители в течение трех недель ездили на полигон, впрочем сделать это так и не удалось. В то же время в квартире с помощью специального средства BLUESTAR следователи нашли замытые и уничтоженные следы крови владелицы жилья.

Что решил суд

Как отметили в прокуратуре, в суде обвиняемая вину не признала и выдвигала большое количество версий относительно событий, которые ей инкриминировались. При принципиальной позиции стороны правоохранителей все версии женщины опровергнуты. Судом она признана виновной в совершении убийства и приговорена к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к жестокому убийству в Подольском районе. Злоумышленник несколько раз ударил знакомого ножом – пострадавшему удалось убежать, но ранение было смертельным.

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