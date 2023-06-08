В Киеве мужчина организовал работу подпольного цеха по изготовлению фальшивых паспортов и водительских прав. Фото

СБУ разоблачила в Киеве подпольный "ЦПАУ", продававший фальшивые паспорта и водительские права. Кроме того, злоумышленник занимался изготовлением печатей и штампов Украины и Евросоюза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Организатору "бизнеса" грозит до 7 лет лишения свободы.

"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве подпольный цех по изготовлению и продаже поддельных документов, печатей и штампов Украины и Евросоюза. Установлено, что организатор незаконного бизнеса предлагал своим клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, а также акты права собственности на землю. Кроме того, он продавал фиктивные дипломы об окончании высших учебных заведений Украины", – рассказали в пресс-службе.

Готовую "продукцию" злоумышленник продавал через хакерскую платформу Darknet. Стоимость подделки составила от 300 до 7 тыс. долл. Сумма зависела от сложности документа и срочности изготовления.

"Ежемесячно обороты нелегальной "мастерской" достигали 50 и более "документов". По данным следствия, незаконную деятельность организовал столичный предприниматель. "Производственные мощности" обустроил в заранее арендованной для этого квартире. Среди основных клиентов злоумышленника были уклонисты и лица из хакерской среды, которые использовали фальшивки для прикрытия противоправной деятельности", – добавили в СБУ.

По фактам подделки документов, печатей и их продажи, а также сбыта поддельных денег открыты уголовные производства, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина присваивал благотворительные взносы украинцев на помощь ВСУ, используя видео известного фонда.

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