В Киеве мужчина несколько раз выстрелил в сторону прохожего. Фото и подробности

В Киеве задержан мужчина, который во время конфликта с прохожим несколько раз выстрелил в его сторону. Как оказалось, злоумышленник был пьян.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, информация о стрельбе в Голосеевском районе в них поступила около 22:00 от очевидцев происшествия.

"Как оказалось, на улице между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал пистолет и выстрелил два раза в сторону прохожего. В ходе происшествия никто не пострадал, а благодаря своевременному сообщению в полицию, правоохранители задержали нарушителя на месте совершения преступления", – рассказали в пресс-службе.

У злоумышленника, уроженца Киевщины 1988 года, полицейские изъяли травматический пистолет и патроны к нему. Вещественные доказательства направлены на соответствующее экспертное исследование. По факту хулиганства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина во время конфликта с 87-летней матерью открыл стрельбу прямо в квартире. Событие произошло на Дарницком бульваре.

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