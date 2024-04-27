В Киеве мужчина напал с ножом на работника АЗС из-за отказа налить топливо в пластиковую бутыль. Фото

В Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, напал с ножом на оператора АЗС. Злоумышленник требовал у работников заправки наполнить топливом его бутыль из-под воды, что запрещено правилами, а получив отказ, ранил одного из них.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, поступило сообщение о том, что на территории одной из автозаправочных станций Днепровского района неизвестный мужчина ударил ножом оператора АЗС.

"На месте происшествия обнаружили 20-летнего уроженца Хмельнитчины. Сразу после совершенного его на месте задержали работники охранной компании. Установлено, что правонарушитель требовал у работников заправки наполнить топливом его бутыль из-под воды, что запрещено правилами АЗС. Получив отказ, он достал из кармана нож и ударил им в руку 53-летнего оператора автозаправочной станции. Врачи скорой оказали пострадавшему помощь на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении в совершении хулиганства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу на проезжей части в Оболонском районе. При выяснении отношений на дороге один из водителей открыл огонь в сторону другого.

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