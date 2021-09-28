В Киеве мужчина напал с ножом на двух прохожих

В Голосеевском районе Киева в понедельник, 27 сентября, мужчина ударил ножом двоих прохожих. Злоумышленника задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Инцидент произошел ночью на улице Полковника Затевахина.

"В полицию позвонил киевлянин и рассказал, что к нему обратились за помощью двое прохожих с ножевыми ранениями, которые им нанес малознакомый человек. Патрульные, которые немедленно прибыли на место происшествия, расспросили у пострадавших описание нападавшего и обследовали прилегающую территорию. Вскоре один из экипажей задержал мужчину, который подпадал под описание", - рассказали в патрульной полиции.

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Пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали в медучреждение. Почему мужчина напал на прохожих установит следствие.

Напомним, в столице женщина во время ссоры зарезала своего мужа. Якобы конфликт возник из-за того, что погибший злоупотреблял алкоголем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева киевлянин во время конфликта убил прохожего из травматического пистолета. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.