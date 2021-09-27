В Киеве мужчина во время конфликта застрелил прохожего. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева на улице Овручской киевлянин во время конфликта убил прохожего из травматического пистолета. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Стрелку сообщили о подозрении и избрали меру пресечения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Сообщение о том, что на улице Овручской в результате огнестрельного ранения скончался мужчина, поступило от медиков.

"Было установлено, что на улице между двумя прохожими возник конфликт. В результате один из участников выстрелил в оппонента, вероятно, из травматического оружия. Пострадавший, 1977 года рождения, от полученного огнестрельного ранения в грудь скончался на месте", – рассказали в полиции.

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Злоумышленника, местного жителя 1998 года рождения, задержали и сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во дворе девятиэтажки на улице Гната Юры в Киеве пьяный конфликт на детской площадке закончился убийством.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице женщина во время ссоры зарезала своего мужа. Якобы конфликт возник из-за того, что погибший злоупотреблял алкоголем.