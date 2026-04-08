В Киеве мужчина на детской площадке убил прохожего, а затем ранил еще одного. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, смертельно ранил 23-летнего горожанина и травмировал еще одного прохожего. Нападавший дважды ударил парня ножом в бедро, а также ранил руку другому мужчине.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они получили сообщение о том, что в Днепровском районе на одной из детских площадок обнаружено тело мужчины с ножевым ранением ноги. Полицейские выяснили, что погибший – 23-летний житель соседнего дома.

Было установлено, что киевлянин вышел на улицу из-за шума неизвестного во дворе, чтобы сделать замечание о нарушении тишины. Вместо этого нарушитель достал нож и дважды ударил парня в бедро, после чего скрылся. Раненый мужчина упал на землю и вскоре скончался от значительной кровопотери.

Уже через несколько часов полицейские установили и задержали нападавшего – им оказался 31-летний местный житель. Выяснилось, что злоумышленник также спровоцировал конфликт с компанией прохожих и во время схватки ранил ножом еще одного 23-летнего парня.

По фактам причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, и хулиганства начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

