В Киеве мужчина из-за замечания зарезал прохожего: подробности трагедии. Фото и видео

В Киеве задержали мужчину, который может быть причастен к убийству. Между злоумышленником и прохожим возник конфликт на остановке общественного транспорта, после которого он догнал потерпевшего и ударил ножом в грудь.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет заключения (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от врачей о том, что на Воздухофлотском проспекте они оказывают помощь мужчине с ножевым ранением грудной клетки.

"Предварительно было установлено, что потерпевший вместе со знакомым увидел на остановке общественного транспорта мужчину со шприцем в руке и сделал ему замечание. Впоследствии мужчины отогнали неизвестного от остановки и ушли, однако нарушитель догнал их и ударил одного из товарищей ножом. От полученного ранения житель Киевщины умер в машине "скорой" во время оказания помощи", – рассказали в полиции.

Возможного злоумышленника задержали правоохранитель и неравнодушные граждане, когда тот шел недалеко от места совершения преступления. Нападавшим оказался уроженец столицы, ранее привлекавшийся к админответственности за незаконное обращение наркотических средств в небольших размерах. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Козичанка Киевской области мужчина во время конфликта ударил кочергой товарища. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.

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