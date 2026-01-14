В одном из хостелов Киева раздался взрыв: мужчина пытался убить знакомого с помощью гранаты. Подробности и фото

В Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, пытался убить соседа по комнате. Злоумышленник в хостеле взорвал боевую гранату.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Взрыв в хостеле

По словам правоохранителей, в ночь с 8 на 9 января, во время масштабных вражеских обстрелов столицы, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из хостелов на улице Жилянской произошел взрыв. На месте было установлено, что между двумя жителями произошел конфликт.

"Мужчины недавно приехали в столицу, вместе употребляли алкогольные напитки, после чего поссорились. Тогда один из них достал гранату и бросил ее в сторону другого. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал: 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские задержали 27-летнего злоумышленника и сообщили ему о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием и покушении на умышленное убийство. По ходатайству следователей подозреваемый будет находиться под стражей.

