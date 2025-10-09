В Киеве мужчина из-за ревности едва не убил нового избранника бывшей жены. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, едва не убил мужчину на Подоле. Нападавший ударил ножом в грудь нового избранника бывшей жены.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло в Подольском районе в квартире дома по улице Андреевской

"42-летний киевлянин находился в гостях у своей бывшей жены и ее нового сожителя. На почве ревности к женщине между мужчинами произошла ссора, в ходе которой "гость" кухонным ножом ударил в грудь нового избранника бывшей, после чего покинул квартиру и уехал", – говорится в сообщении.

Врачи госпитализировали 37-летнего пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки в медицинское учреждение. Нападавшего нашли и задержали – ему сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить двух парней, которые, по информации следствия, убили мужчину. Прохожий сделал злоумышленникам замечание относительно громкого поведения, взамен они избили до смерти жителя города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!