В Киеве двое парней избили до смерти прохожего из-за замечания. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить двух парней, которые, по информации следствия убили мужчину. Прохожий сделал злоумышленникам замечание относительно громкого поведения, взамен они избили до смерти жителя города.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, летом к ним поступило сообщение о том, что в Святошинском районе Киева возле одной из спортивных площадок был обнаружен 34-летний мужчина с телесными повреждениями. Тогда медики доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в реанимационное отделение, где впоследствии он скончался.

Оперативники установили, что киевлянин сделал замечание относительно громкого поведения двум 24-летним молодым людям, которые распивали алкоголь во дворе многоэтажки. За это злоумышленники жестоко избили его и скрылись с места происшествия. Кроме того, один из нападавших украл мобильный телефон у избитого мужчины.

Злоумышленников оперативно нашли и задержали – им сообщили о подозрении по факту нанесения тяжких телесных травм, которые привели к смерти потерпевшего. Также, одному из подозреваемых дополнительно инкриминируется кража мобильного телефона, совершенная в условиях военного положения.

На время следствия нападавшие находились под стражей. Сейчас следователи направили обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу дела.

