В Киеве мужчина чуть не убил ножницами прохожего: полиция разыскала нападавшего за несколько часов. Фото

В Киеве правоохранители задержали нападающего, который, по информации следствия, ножницами нанес тяжелые ранения прохожему. Злоумышленник спровоцировал конфликт с мужчиной, в ходе которого сначала ножницами, а затем складным ножом ударил в грудную клетку потерпевшему.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от врачей о том, что они оказывают помощь 33-летнему мужчине с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки.

"Было установлено, что на улице 26-летний местный житель, находясь под хмельком, спровоцировал конфликт с прохожим, во время которого сначала ножницами, а затем складным ножом нанес два проникающих ранения в грудную клетку пострадавшего, после чего скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Чтобы задержать нападавшего, правоохранителям понадобилось несколько часов. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Лисовичи Киевской области мужчина жестоко избил своего товарища из-за того, что тот спрятал от него бутылку алкоголя. От полученных травм потерпевший скончался.

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