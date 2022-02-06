В Киеве мужчина бросил молоток в здание Верховной Рады: злоумышленника задержали. Фото

Столичные правоохранители задержали 27-летнего львовянина, бросившего молоток в здание Верховной Рады Украины. За хулиганство мужчине грозит штраф или ограничение свободы.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 февраля. О нем сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Киеве (чтобы посмотреть фото, доскролльтн новость до конца).

Отмечается, что подозрительного мужчину под ВРУ заметили сотрудники полка полиции особого назначения №2. Он повредил окно административного здания.

Во время общения с ним правоохранители выяснили, что молодой житель Львова заранее готовился к намерению повредить здание ВРУ – прихватил с собой молоток, который бросил в окно.

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После совершенного правонарушитель пытался скрыться, но его задержали полицейские. На место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Сведения о поступке львовянина внесли Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Отметим, что санкция этой статьи предусматривает наложение на виновника штрафа в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-17 000 гривен), ограничение свободы на полгода или ее лишение на пять лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года в поселке Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина из мести бросил боевую гранату во двор дома. В результате взрыва никто не пострадал.