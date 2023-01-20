В Киеве ''работники'' фальшивого пункта обмена валют украли у клиента $52 тыс. Фото

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в организации работы фальшивого пункта обмена валют в Киеве. Потерпевший передал "кассиру" 52 тыс. долларов США для обмена, однако получив деньги злоумышленник скрылся через запасной выход.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, к ним обратился местный житель, который рассказал, что в одном из обменных пунктов валют в Дарницком районе кассир взял у него деньги и скрылся.

"Было установлено, что используя поддельный паспорт, нарушители арендовали нежилое помещение, которое обустроили необходимой техникой под фиктивный пункт обмена валют. Они разместили в Интернете объявление о возможности обмена крупной суммы иностранной валюты по сниженному курсу, после чего стали ждать "клиента". На выгодное предложение откликнулся местный житель, пришедший обменять 52 тыс. долларов США. Как только мужчина отдал так называемому кассиру деньги, тот сбежал вместе с ожидавшим его на улице сообщником", – рассказали в полиции.

Правоохранители обнаружили и задержали одного из злоумышленников в городе Запорожье, другого – в Одессе. Пока они проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а задержанным, уроженцам Запорожской области, 1996 и 1993 годов рождения, сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан мужчина, который занимался подделкой и продажей водительских удостоверений и свидетельств о регистрации авто. Стоимость своих услуг оценивала от 2500 до 7500 гривен.

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