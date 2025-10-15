В Киеве молодой человек ранил ножом прохожего за отказ дать сигарету: убегая, нападавший сломал ногу. Фото

В Киеве задержали молодого человека, который, по информации следствия, напал на мужчину. Злоумышленник ранил ножом прохожего после того, как тот отказался угостить его сигаретой.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях в Днепровском районе рядом с домом по улице Юности 22-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к компании и попросил мужчину угостить его сигаретой. Услышав отказ, молодой человек стал агрессивно выражаться и нецензурно ругаться.

"В дальнейшем, во время конфликта фигурант достал нож и начал им размахивать и в конце порезал щеку 42-летнему мужчине. После этого злоумышленник пытался убежать, но упал и сломал ногу", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители зафиксировали преступление, а врачи госпитализировали в медицинское учреждение пострадавшего и нападавшего. По факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

